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22 ноября

Первый адский ужин черных кителей. Адская кухня 2021. Выпуск 12. Часть 3

Не пропусти важный момент – участники Адская кухня 2021 выпуск 12 впервые работают на кухне адского шефа в черных кителях! Теперь Алекс Якутов будет еще строже, а значит, нельзя допускать даже малейших ошибок. Справятся ли повара вшестером, если в зале будет полная посадка? Узнай прямо сейчас, смогут ли участники работать в еще более стрессовых условиях, чем обычно!

Участники будут по очереди выходить в зал и подавать те блюда, которые выберет адский шеф. Это еще одна функция хорошего современного шефа – не только готовить, но и общаться с гостями. Смотрите первый ужин черных кителей в шоу Адская кухня 2021 выпуск 12 онлайн.

Адская кухня 12 выпуск смотреть онлайн

Первый адский ужин черных кителей. Адская кухня 2021. Выпуск 12. Часть 3
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