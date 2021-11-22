Не пропусти важный момент – участники Адская кухня 2021 выпуск 12 впервые работают на кухне адского шефа в черных кителях! Теперь Алекс Якутов будет еще строже, а значит, нельзя допускать даже малейших ошибок. Справятся ли повара вшестером, если в зале будет полная посадка? Узнай прямо сейчас, смогут ли участники работать в еще более стрессовых условиях, чем обычно!

Участники будут по очереди выходить в зал и подавать те блюда, которые выберет адский шеф. Это еще одна функция хорошего современного шефа – не только готовить, но и общаться с гостями. Смотрите первый ужин черных кителей в шоу Адская кухня 2021 выпуск 12 онлайн.

Адская кухня 12 выпуск смотреть онлайн