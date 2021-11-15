Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 11 от 15.11.2021
15 ноября

Евгений Клопотенко оценивает украинский фастфуд от участников. Адская кухня 2021. Выпуск 11. Часть 1

В первом конкурсе Адская кухня 2021 выпуск 11 участники будут придумывать украинский фастфуд. Во всем мире популярна еда в формате to go, но в Украине не существует таких традиционных блюд, которые можно есть на ходу. Пришло время это исправить! Можно ли сделать такую версию борща, которую можно есть одной рукой? Как превратить котлету по-киевски в новый украинский стрит-фуд? Узнай прямо сейчас, справятся ли с этой задачей участники!

Сначала их блюда продегустируют обычные люди, которые отдадут флаеры своим фаворитам. Затем к дегустации приступит Евгений Клопотенко – передовой популяризатор украинской кухни. Понравятся ли ему блюда участников? Смотрите в программе Адская кухня 2021 выпуск 11 на Новом канале.

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