Врата ада открыты – смотри Адская кухня 2021 выпуск 1 от 06.09.2021 и узнай, через какие испытания придется пройти смельчакам, чтобы получить свой билет на кухню и встретиться с адским шефом. И, возможно, пройтись босиком по горячим углям, – это еще самое легкое, что их ждет на пути к заветной цели…

В первом испытании каждый повар будет готовить свое фирменное блюдо. Задачу усложняет то, что адский шеф Алекс Якутов запретит участникам пробовать то, что они приготовили. Единственное, что они могут сделать, – это попросить о помощи товарища по команде. Они все помнят, что на самом деле каждый сам за себя. Смогут ли такие разные люди объединить усилия, чтобы привести команду к победе? Смотри в проекте Адская кухня 2021 выпуск 1 на Новом канале.

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