Ворота пекла відкриті – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 1 від 06.09.2021 та дізнайся, через які випробування доведеться пройти сміливцям, щоб отримати свій квиток на кухню і зустрітися з пекельним шефом. І, можливо, пройтися босоніж по гарячому вугіллю, – це ще найлегше, що їх чекає на шляху до заповітної мети...

У першому випробуванні кожен кухар готуватиме свою фірмову страву. Завдання ускладнює те, що пекельний шеф Алекс Якутов заборонить учасникам пробувати те, що вони приготували. Єдине, що вони можуть зробити, – це попросити про допомогу товариша по команді. Вони всі пам'ятають, що насправді кожен сам за себе. Чи зможуть такі різні люди об'єднати зусилля, щоб привести команду до перемоги? Дивись в проекті Пекельна кухня 2021 випуск 1 на Новому каналі.

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