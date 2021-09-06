Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 1 от 06.09.2021
06 сентября

Кто вылетит после первого адского ужина? Адская кухня 2021. Выпуск 1. Часть 3

Не пропусти первый ужин в шоу Адская кухня 2021 выпуск 1! Этот вечер решит, кто продолжит борьбу дальше, а кто вылетит после первого же вечера с настоящими гостями. Выиграет та команда, которая приготовит и выдаст все блюда первой. Проигравшие должны будут номинировать двоих участников на вылет. А это значит – ссоры, скандалы и коварство, лишь бы не покинуть проект первыми.

У одной из команд будет преимущество – технологические карты и мастер-класс от Алекса Якутова. Второй придется выкручиваться самостоятельно. Кто же победит на этот раз, мужчины или женщины? Узнай в программе Адская кухня 2021 выпуск 1!

Адская кухня 1 выпуск смотреть онлайн

Кто вылетит после первого адского ужина? Адская кухня 2021. Выпуск 1. Часть 3
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