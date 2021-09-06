Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 1 от 06.09.2021
06 сентября

Расстрел на кухне! Адская кухня 2021. Выпуск 1. Часть 2

Во втором испытании шоу Адская кухня 2021 выпуск 1 участники проверят, насколько хорошо они умеют пользоваться главным инструментом повара – вкусовыми рецепторами. Повара будут пробовать разные ингредиенты вслепую, да еще и с закрытым носом. Все продукты перетерты до состояния пюре, так что угадать что-то по текстуре будет невозможно!

За каждый угаданный продукт команда получит балл. Если же участник не сможет распробовать вкус, его ждет наказание – расстрел у огромной мишени! Кто уцелеет к концу этого конкурса? И так ли хорошо повара владеют своими рецепторами, как они думали? Смотри в кулинарном шоу Адская кухня 2021 выпуск 1 онлайн!

Адская кухня 1 выпуск смотреть онлайн

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