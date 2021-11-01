Пройдет ли гладко адский ужин в программе Адская кухня 2021 выпуск 9? Конечно же, нет! В самом начале Алекс Якутов поставит одно из блюд красной команды на стоп. А синяя команда опозорится после того, как один из поваров оближет ложку, а потом продолжит мешать ею еду для гостей.

Сегодня участникам будет даже сложнее, чем обычно, ведь адский шеф даст выходной своим су-шефам. Кулинары должны научиться самостоятельности, если они хотят дойти до черных кителей и побороться за победу в финале. Не пропусти все самое интересное – смотри Адская кухня 2021 выпуск 9!

Адская кухня 9 выпуск смотреть онлайн