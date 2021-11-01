Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 9 от 01.11.2021
01 ноября

Скандал из-за облизанной ложки. Адская кухня 2021. Выпуск 9. Часть 3

Пройдет ли гладко адский ужин в программе Адская кухня 2021 выпуск 9? Конечно же, нет! В самом начале Алекс Якутов поставит одно из блюд красной команды на стоп. А синяя команда опозорится после того, как один из поваров оближет ложку, а потом продолжит мешать ею еду для гостей.

Сегодня участникам будет даже сложнее, чем обычно, ведь адский шеф даст выходной своим су-шефам. Кулинары должны научиться самостоятельности, если они хотят дойти до черных кителей и побороться за победу в финале. Не пропусти все самое интересное – смотри Адская кухня 2021 выпуск 9!

Адская кухня 9 выпуск смотреть онлайн

Скандал из-за облизанной ложки. Адская кухня 2021. Выпуск 9. Часть 3
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