Смотри в проекте Адская кухня 2021 выпуск 9, как кулинары учатся делать безумные сочетания ингредиентов гармоничными и вкусными. Фудпейринг – это сложное искусство, которое граничит с наукой. Кулинары попробуют выйти из зоны комфорта и приготовить что-то абсолютно новое. У кого получится создать феерию вкусов, а кто не сможет сочетать несочетаемое? Узнай прямо сейчас!

Для начала участникам надо будет угадать по видеорецептам, где настоящие блюда, а где – фантазии беременных женщин. Потом они сами будут упражняться в искусстве фудпейринга – сочетания продуктов. У кого получится лучше всех? Узнай в проекте Адская кухня 2021 выпуск 9 от 01.11.2021.

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