Чи пройде гладко пекельна вечеря у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 9? Звичайно ж, ні! На самому початку Алекс Якутов поставить одну із страв червоної команди на стоп. А синя команда зганьбиться після того, як один із кухарів облизне ложку, а потім продовжить мішати нею їжу для гостей.

Сьогодні учасникам буде навіть складніше, ніж зазвичай, адже пекельний шеф дасть вихідний своїм су-шефам. Кулінари повинні навчитися самостійності, якщо вони хочуть дійти до чорних кітелів та поборотися за перемогу у фіналі. Не пропусти все найцікавіше – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 9!

Пекельна кухня 9 випуск дивитися онлайн