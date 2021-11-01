Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 9 від 01.11.2021
01 листопада

Скандал через облизану ложку. Пекельна кухня 2021. Випуск 9. Частина 3

Чи пройде гладко пекельна вечеря у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 9? Звичайно ж, ні! На самому початку Алекс Якутов поставить одну із страв червоної команди на стоп. А синя команда зганьбиться після того, як один із кухарів облизне ложку, а потім продовжить мішати нею їжу для гостей.

Сьогодні учасникам буде навіть складніше, ніж зазвичай, адже пекельний шеф дасть вихідний своїм су-шефам. Кулінари повинні навчитися самостійності, якщо вони хочуть дійти до чорних кітелів та поборотися за перемогу у фіналі. Не пропусти все найцікавіше – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 9!

Пекельна кухня 9 випуск дивитися онлайн

Скандал через облизану ложку. Пекельна кухня 2021. Випуск 9. Частина 3
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