Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 9 от 01.11.2021
01 ноября

Анна Тринчер и Александр Волошин открывают секреты ТикТока. Адская кухня 2021. Выпуск 9. Часть 2

Во втором испытании Адская кухня 2021 выпуск 9 кулинары встретятся с популярными блогерами. Анна Тринчер и Александр Волошин расскажут, как получить миллионы просмотров в TikTok! Молодежь во всем мире следит за трендами популярной соцсети. Там часто встречаются кулинарные рецепты и необычные фишки, которые многие хотят повторить. К примеру, один из трендов ТикТок – это еда огромных размеров. Кулинары постараются приготовить такие блюда, которые будут не только вкусными, но и понравятся подписчикам блогеров. Что «зайдет» лучше: огромные роллы, шаурма или куриные наггетсы? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 9 на Новом канале.

Адская кухня 9 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 9 выпуск смотреть онлайн 3 часть

Анна Тринчер и Александр Волошин открывают секреты ТикТока. Адская кухня 2021. Выпуск 9. Часть 2
Добро пожаловать в матрицу! Адская кухня 2021. Выпуск 9. Часть 1
Скандал из-за облизанной ложки. Адская кухня 2021. Выпуск 9. Часть 3
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