Во втором испытании Адская кухня 2021 выпуск 9 кулинары встретятся с популярными блогерами. Анна Тринчер и Александр Волошин расскажут, как получить миллионы просмотров в TikTok! Молодежь во всем мире следит за трендами популярной соцсети. Там часто встречаются кулинарные рецепты и необычные фишки, которые многие хотят повторить. К примеру, один из трендов ТикТок – это еда огромных размеров. Кулинары постараются приготовить такие блюда, которые будут не только вкусными, но и понравятся подписчикам блогеров. Что «зайдет» лучше: огромные роллы, шаурма или куриные наггетсы? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 9 на Новом канале.

Адская кухня 9 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 9 выпуск смотреть онлайн 3 часть