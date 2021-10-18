Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 7 от 18.10.2021
18 октября

Волосы в тарелке и сырые савоярди! Адская кухня 2021. Выпуск 7. Часть 3

На адском ужине в проекте Адская кухня 2021 выпуск 7 все пошло не по плану! Самый ответственный момент недели покажет, кто останется на проекте, а кто покинет кухню навсегда.

На этот раз случится то, чего боится любой повар. Гости вернут блюдо, пожаловавшись на то, что обнаружили там чей-то волос! Такие ошибки недопустимы в ресторане. Найдет ли адский шеф Алекс Якутов виноватого? И какое наказание ждет за такой проступок? Узнай прямо сейчас!

Волосы в тарелке – не единственная проблема, которая возникнет во время адского ужина. Кого Алекс Якутов заставит есть непропеченные савоярди? Смотри в проекте Адская кухня 2021 выпуск 7.

Адская кухня 7 выпуск смотреть онлайн

Волосы в тарелке и сырые савоярди! Адская кухня 2021. Выпуск 7. Часть 3
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