На адском ужине в проекте Адская кухня 2021 выпуск 7 все пошло не по плану! Самый ответственный момент недели покажет, кто останется на проекте, а кто покинет кухню навсегда.

На этот раз случится то, чего боится любой повар. Гости вернут блюдо, пожаловавшись на то, что обнаружили там чей-то волос! Такие ошибки недопустимы в ресторане. Найдет ли адский шеф Алекс Якутов виноватого? И какое наказание ждет за такой проступок? Узнай прямо сейчас!

Волосы в тарелке – не единственная проблема, которая возникнет во время адского ужина. Кого Алекс Якутов заставит есть непропеченные савоярди? Смотри в проекте Адская кухня 2021 выпуск 7.

Адская кухня 7 выпуск смотреть онлайн