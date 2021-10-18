В первом испытании проекта Адская кухня 2021 выпуск 7 повара познакомятся ближе с украинскими суперфудами. Семена чиа и ягоды годжи стали уже практически родными и привычными для поваров, но что делать с коноплей и пчелиной пергой? Узнай прямо сейчас, как используют эти продукты в кулинарии!

Адский шеф Алекс Якутов поставит задачу использовать в готовке как можно больше суперфудов, а также каждая команда должна обязательно приготовить блюдо с алоэ. Смогут ли кулинары придумать, как использовать продукты, о которых они даже никогда раньше не слышали? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 7!

Адская кухня 6 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 7 выпуск смотреть онлайн 2 часть