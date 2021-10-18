На пекельному вечері в проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 7 все пішло не за планом! Найвідповідальніший момент тижня покаже, хто залишиться на проекті, а хто покине кухню назавжди.

Цього разу станеться те, чого боїться будь-який повар. Гості повернуть страву, поскаржившись на те, що виявили там чиєсь волосся! Такі помилки неприпустимі в ресторані. Чи знайде пекельний шеф Алекс Якутов винного? І яке покарання чекає за таку провину? Дізнайся прямо зараз!

Волосся в тарілці - не єдина проблема, яка виникне під час пекельного вечера. Кого Алекс Якутов змусить їсти непропечені савоярді? Дивись в проекті Пекельна кухня 2021 випуск 7.

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