Кулинаров в проекте Адская кухня 2021 выпуск 7 разбудят детские крики. А это значит, что сегодня им придется готовить для самых привередливых дегустаторов!

Во втором испытании участники будут разрабатывать детское меню. Маленьким гостям не всегда подходят блюда для взрослых, поэтому во всем мире в ресторанах разрабатывают специальные kids-friendly меню. Там нет сильных аллергенов, не используются сырые яйца, мясо и рыба. Конечно же, учитывается и то, что дети зачастую бывают капризными.

Участникам проекта нужно придумать детское меню для разных стран. Как будет выглядеть детский десерт в индийском стиле? И что из американской кухни маленькие едоки любят больше всего? Смотри в проекте Адская кухня 2021 выпуск 7.

Адская кухня 7 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 7 выпуск смотреть онлайн 3 часть