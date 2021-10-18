Кулінарів у проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 7 розбудять дитячі крики. А це означає, що сьогодні їм доведеться готувати для найвибагливіших дегустаторів!

У другому випробуванні учасники розроблятимуть дитяче меню. Маленьким гостям не завжди підходять страви для дорослих, тому у всьому світі в ресторанах розробляють спеціальні kids-friendly меню. Там немає сильних алергенів, не використовуються сирі яйця, м'ясо і риба. Звичайно ж, враховується і те, що діти часто бувають примхливими.

Учасникам проєкту потрібно придумати дитяче меню для різних країн. Як буде виглядати дитячий десерт в індійському стилі? І що з американської кухні маленькі їдці люблять найбільше? Дивись в проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 7.

Пекельна кухня 7 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 7 випуск дивитися онлайн 3 частина