Смотри онлайн Адская кухня 2021 выпуск 3 на Новом канале! В первом испытании участников привезут в типичное украинское село. Сегодня они будут вспоминать, как готовить обычные домашние блюда. Однако это задание не настолько простое, как может показаться изначально!

Участники будут угадывать блюда по запаху. Профессиональный повар должен безупречно пользоваться одним из своих главных инструментов – носом. Далеко не у всех получится это с первого раза! Алекс Якутов даст поварам возможность получить по одной подсказке, но для этого нужно будет поймать живого гуся.

Кто сможет угадать блюдо и приготовить его идеально? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 3.

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