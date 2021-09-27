Дивись онлайн проєкт Пекельна кухня 2021 випуск 4 на Новому каналі! Алекс Якутов підготує для учасників сюрприз – солодкий сніданок. Підкріпившись солоденьким, кухарі зрозуміють, що пекельний шеф не просто по доброті душевній вирішив пригостити їх вишуканими десертами. Тепер їм потрібно приготувати те ж саме!

Кожному учаснику видадуть ковпак кондитера, на якому написаний рецепт десерту. Однак за правилами конкурсу зняти головний убір і подивитися на підказку не можна. Щоб дізнатися точний рецепт десерту, потрібно відкинути гордість і попросити допомоги в іншого учасника. Хто вирішить покластися виключно на свої знання? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 4!

Пекельна кухня 3 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 4 випуск дивитися онлайн 2 частина