Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 4 від 27.09.2021
27 вересня

Любов і випічка: кому почуття заважають готувати? Пекельна кухня 2021. Випуск 4. Частина 1

Дивись онлайн проєкт Пекельна кухня 2021 випуск 4 на Новому каналі! Алекс Якутов підготує для учасників сюрприз – солодкий сніданок. Підкріпившись солоденьким, кухарі зрозуміють, що пекельний шеф не просто по доброті душевній вирішив пригостити їх вишуканими десертами. Тепер їм потрібно приготувати те ж саме!

Кожному учаснику видадуть ковпак кондитера, на якому написаний рецепт десерту. Однак за правилами конкурсу зняти головний убір і подивитися на підказку не можна. Щоб дізнатися точний рецепт десерту, потрібно відкинути гордість і попросити допомоги в іншого учасника. Хто вирішить покластися виключно на свої знання? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 4!

Пекельна кухня 3 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 4 випуск дивитися онлайн 2 частина

Любов і випічка: кому почуття заважають готувати? Пекельна кухня 2021. Випуск 4. Частина 1
Лизнути чужу ногу заради перемоги? Пекельна кухня 2021. Випуск 4. Частина 2
Скуті одним ланцюгом. Пекельна кухня 2021. Випуск 4. Частина 3
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