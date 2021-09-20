В программе Адская кухня 2021 выпуск 3 участников отправят на карантин за нарушение правил! Узнай все подробности прямо сейчас.

Их разбудят сиренами и дымом. Перепуганные повара бросятся на кухню кто в чем – кто-то даже заявится на святую святых с голым торсом. Новая кулинарная битва начнется весело!

Задание участников во втором испытании – придумать меню для всей семьи, которое понравится и взрослым, и детям. Кроме того, им нужно придерживаться карантинных ограничений и соблюдать дистанцию в 1,5 м. Чтобы убедиться, что никто не нарушает правила, адский шеф Алекс Якутов заставит каждого надеть ограничительный круг с красками. Если на ком-то останутся пятна, значит, этот участник отправляется на самоизоляцию! Не пропусти интересный конкурс – смотри Адская кухня 2021 выпуск 3 на Новом канале.

Адская кухня 3 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 3 выпуск смотреть онлайн 3 часть