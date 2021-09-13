Смотри 2 выпуск Адская кухня 2021 на Новом канале! В первом испытании участников вывезут в живописный лес, но вовсе не для увеселительной прогулки. Их первым заданием будет разделка туш. За каждую из них они могут получить баллы для команды в зависимости от размеров и сложности работы.

Второе задание от адского шефа – приготовить блюда ресторанного уровня, пользуясь примитивными инструментами. Готовить на природе не так-то просто, ведь всюду песок, грязь и антисанитария. Кто подаст несъедобное блюдо и навлечет на себя гнев Алекса Якутова? Узнайте в проекте Адская кухня 2021 выпуск 2.

Адская кухня 1 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 2 выпуск смотреть онлайн 2 часть