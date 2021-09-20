В кулинарном проекте Адская кухня 2021 выпуск 3 участники почувствуют себя на месте владельцев ресторанов, которым из-за карантинных ограничений пришлось срочно организовывать доставку. Сегодня у команд стоит две задачи – накормить гостей в зале, а также принять, оформить и отправить все заказы, которые они получат по телефону.

Считается, что мужчины лучше работают в стрессовых ситуациях, в то время как женщины больше склонны к панике. Но так ли это? Узнай прямо сейчас, какая команда переживет адский ужин в полном составе, а какая – не выдержит двойной нагрузки и не сможет обслужить всех гостей достойно! Смотри Адская кухня 2021 выпуск 3 на Новом канале.

Адская кухня 3 выпуск смотреть онлайн