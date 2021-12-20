Узнай в суперфинале Адская кухня 2021 выпуск 16, кто стал победителем проекта! Но для начала вспомним все самые яркие моменты с обладателями золотых кителей. Они через многое прошли и с самого начала отличались от соперников высоким профессионализмом. Ради участия в проекте Адская кухня 2021 Юре пришлось на время забыть о личной жизни и отказаться от свадьбы с любимой девушкой. А Саше не хотели давать отпуск на время съемок, поэтому ему пришлось уволиться с любимой работы! Кто будет вознагражден за эти жертвы и станет победителем проекта? Узнай прямо сейчас – смотри суперфинал Адская кухня 2021 выпуск 16.

Адская кухня 16 выпуск смотреть онлайн