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20 декабря

Как повлиял проект на жизнь участников. Адская кухня 2021. Выпуск 16. Часть 2

Узнай в суперфинале проекта Адская кухня 2021 выпуск 16, как повлиял проект на жизнь участников. Почему ни одна из девушек так и не дошла до золотых кителей? Алекс Якутов разберет ошибки и особенности каждого из участников. Кому не хватило знаний, а кому – характера? У адского шефа были свои фавориты и фаворитки на проекте, однако не все оправдали его надежды. На кого изначально ставил Алекс Якутов, и почему одни участники добились успеха, а другие слишком рано сошли с дистанции? И как сложилась судьба поваров после того, как они выбыли из проекта? Смотри в кулинарном шоу Адская кухня 2021 выпуск 16!

Адская кухня 16 выпуск смотреть онлайн

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Как повлиял проект на жизнь участников. Адская кухня 2021. Выпуск 16. Часть 2
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