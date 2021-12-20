Узнай в суперфинале проекта Адская кухня 2021 выпуск 16, как повлиял проект на жизнь участников. Почему ни одна из девушек так и не дошла до золотых кителей? Алекс Якутов разберет ошибки и особенности каждого из участников. Кому не хватило знаний, а кому – характера? У адского шефа были свои фавориты и фаворитки на проекте, однако не все оправдали его надежды. На кого изначально ставил Алекс Якутов, и почему одни участники добились успеха, а другие слишком рано сошли с дистанции? И как сложилась судьба поваров после того, как они выбыли из проекта? Смотри в кулинарном шоу Адская кухня 2021 выпуск 16!

Адская кухня 16 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 16 выпуск смотреть онлайн 3 часть