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29 ноября

Новый адский ужин и старые грабли. Адская кухня 2021. Выпуск 13. Часть 3

Смотри онлайн финальный конкурс Адская кухня 2021 выпуск 13! На этой неделе су-шефы будут работать в цехах вместе с участниками. Кроме того, в меню появится новая пицца, а у Антона возникнут старые проблемы с тестом. А Яна снова попадается на том, что слишком много ест во время готовки.

У каждого участника будет по три жизни. За каждую ошибку Алекс Якутов будет забирать одну жизнь, а после трех просчетов участнику придется покинуть кухню навсегда. Кто это будет? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 13 от 29.11.2021!

Адская кухня 13 выпуск смотреть онлайн

Новый адский ужин и старые грабли. Адская кухня 2021. Выпуск 13. Часть 3
Составить бизнес-ланч и не прогореть. Адская кухня 2021. Выпуск 13. Часть 1
Марафон непростительных ошибок. Адская кухня 2021. Выпуск 13. Часть 2
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