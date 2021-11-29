Смотри онлайн финальный конкурс Адская кухня 2021 выпуск 13! На этой неделе су-шефы будут работать в цехах вместе с участниками. Кроме того, в меню появится новая пицца, а у Антона возникнут старые проблемы с тестом. А Яна снова попадается на том, что слишком много ест во время готовки.

У каждого участника будет по три жизни. За каждую ошибку Алекс Якутов будет забирать одну жизнь, а после трех просчетов участнику придется покинуть кухню навсегда. Кто это будет? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 13 от 29.11.2021!

Адская кухня 13 выпуск смотреть онлайн