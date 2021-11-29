Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 13 от 29.11.2021
29 ноября

Марафон непростительных ошибок. Адская кухня 2021. Выпуск 13. Часть 2

Участников проекта Адская кухня 2021 выпуск 13 разбудят на утреннюю зарядку. Да-да, им придется заняться физкультурой с утра пораньше – прыгать, отжиматься и приседать. После этого они пойдут на кухню, где их ждет кулинарный марафон.

Участники будут пробовать классические блюда и угадывать, что же с ними не так. После этого нужно написать, какую ошибку они нашли, и приготовить правильную версию этого блюда. Адский шеф примет только те блюда, которые участники и вкусно приготовят, и правильно разгадают ошибки. Кому тотально не повезет на этом конкурсе? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 13 на Новом канале.

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