Участников проекта Адская кухня 2021 выпуск 13 разбудят на утреннюю зарядку. Да-да, им придется заняться физкультурой с утра пораньше – прыгать, отжиматься и приседать. После этого они пойдут на кухню, где их ждет кулинарный марафон.

Участники будут пробовать классические блюда и угадывать, что же с ними не так. После этого нужно написать, какую ошибку они нашли, и приготовить правильную версию этого блюда. Адский шеф примет только те блюда, которые участники и вкусно приготовят, и правильно разгадают ошибки. Кому тотально не повезет на этом конкурсе? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 13 на Новом канале.

Адская кухня 13 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 13 выпуск смотреть онлайн 3 часть