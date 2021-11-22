Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 12 від 22.11.2021
22 листопада

Перша пекельна вечеря чорних кітелів. Пекельна кухня 2021. Випуск 12. Частина 3

Не пропусти важливий момент – учасники Пекельна кухня 2021 випуск 12 вперше працюють на кухні пекельного шефа в чорних кітелях! Тепер Алекс Якутов буде ще суворішим, а отже, не можна допускати навіть найменших помилок. Чи справляться кухарі ушістьох, якщо в залі буде повна посадка? Дізнайся просто зараз, чи зможуть учасники працювати в ще більш стресових умовах, ніж зазвичай!

Учасники по черзі виходитимуть до зали та подаватимуть ті страви, які обере пекельний шеф. Це ще одна функція гарного сучасного шефа – не лише готувати, а й спілкуватися із гостями. Дивіться першу вечерю чорних кітелів у шоу Пекельна кухня 2021 випуск 12 онлайн.

Пекельна кухня 12 випуск дивитись онлайн

Перша пекельна вечеря чорних кітелів. Пекельна кухня 2021. Випуск 12. Частина 3
Учасники влаштували кулінарне шоу. Пекельна кухня 2021. Випуск 12. Частина 1
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