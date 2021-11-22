Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 12 від 22.11.2021
22 листопада

Феєричний фудпорн від Юри та інше цікаве кіно. Пекельна кухня 2021. Випуск 12. Частина 2

У другому випробуванні Пекельна кухня 2021 випуск 12 учасників знову чекає ранній підйом. Їх розбудять звуки спалахів. Кулінари відчують себе знаменитостями – вони пройдуть червоною доріжкою і сядуть перед великим екраном, ніби їх запросили на престижний кінофестиваль.

У другому випробуванні кулінари готуватимуть та показуватимуть перформанси у стилі певних жанрів кіно. Вони знайдуть картки із назвами жанрів під сидіннями своїх крісел. Хтось робитиме шоу у жанрі еротики, а хтось – жахів. У кого вийде вжитися в роль найкраще? Дивись у шоу Пекельна кухня 2021 випуск 12.

Пекельна кухня 12 випуск дивитись онлайн

Пекельна кухня 12 випуск дивитись онлайн 3 частина

Феєричний фудпорн від Юри та інше цікаве кіно. Пекельна кухня 2021. Випуск 12. Частина 2
Учасники влаштували кулінарне шоу. Пекельна кухня 2021. Випуск 12. Частина 1
Перша пекельна вечеря чорних кітелів. Пекельна кухня 2021. Випуск 12. Частина 3
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