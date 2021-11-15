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15 ноября

Кто наденет черные кители? Адская кухня 2021. Выпуск 11. Часть 3

Настал ответственный момент – в программе Адская кухня 2021 выпуск 11 финальный этап перед тем, как участники получат черные кители! Они понимают, что на этом адском ужине ни в коем случае нельзя делать ошибки, ведь никто не хочет покинуть проект после того, как продвинулся так далеко.

На этой неделе участникам будет еще сложнее, ведь в меню добавилось 5 новых позиций! Это значит, что вероятность сделать что-то не так стала еще выше. Справятся ли они с новыми блюдами? Смотри в программе Адская кухня 2021 выпуск 11 на Новом канале.

Адская кухня 11 выпуск смотреть онлайн

 

Кто наденет черные кители? Адская кухня 2021. Выпуск 11. Часть 3
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