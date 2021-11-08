В программе Адская кухня 2021 выпуск 10 участники продолжают изучать кулинарные тренды. Сейчас популярны так называемые монорестораны, которые специализируются на каком-то виде продукта или блюда. В первом конкурсе каждый участник должен придумать 3 блюда с одним звездным ингредиентом и разработать на основе него концепцию моноресторана. Также повара придумают названия для своих заведений, нарисуют вывески и будут всеми правдами и неправдами заманивать гостей, чтобы те взяли как можно больше порций именно у них. Чей моноресторан гости оценят выше других? Узнай в программе Адская кухня 2021 выпуск 10.

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