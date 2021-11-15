Во втором конкурсе Адская кухня 2021 выпуск 11 судьбу участников решит рулетка! Кому повезет, а кто рискнет и поставит на зеро? Узнай прямо сейчас!

Алекс Якутов встретит участников с чемоданами двух цветов. В черных находятся продукты, а красные пустые. Владельцам красных чемоданчиков придется готовить из тех отходов, которые оставят участники с черными чемоданами. Можно ли приготовить из остатков блюдо, которое будет вкуснее, чем приготовленное из полноценных продуктов? И кто из девушек согласится выйти замуж в обмен на кусочек тыквы? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 11.

Адская кухня 11 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 11 выпуск смотреть онлайн 3 часть