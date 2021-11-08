На десятом адском ужине Адская кухня 2021 выпуск 10 командам придется постараться, чтобы не опозориться перед шефом! На этот раз Алекс Якутов придумает для поваров дополнительную нагрузку. Они, как обычно, будут готовить для гостей. Помимо этого участникам также нужно будет приготовить обед для съемочной группы, которая состоит из 20 человек! Сначала поварам покажется, что это невозможно, ведь это в разы увеличивает их нагрузку. Неужели кто-то из операторов уйдет со съемок проекта голодным? Не пропусти юбилейный адский ужин – смотри Адская кухня 2021 выпуск 10!

Адская кухня 10 выпуск смотреть онлайн