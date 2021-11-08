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08 листопада

Ювілейна пекельна вечеря. Пекельна кухня 2021. Випуск 10. Частина 3

На десятій пекельній вечері Пекельна кухня 2021 випуск 10 командам доведеться постаратися, щоб не зганьбитися перед шефом! Цього разу Алекс Якутов придумає для кухарів додаткове навантаження. Вони, як завжди, готуватимуть для гостей. Крім цього, учасникам також потрібно буде приготувати обід для знімальної групи, яка складається з 20 осіб! Спочатку кухарям здасться, що це неможливо, адже це в рази збільшує їхнє навантаження. Невже хтось із операторів піде зі зйомок проєкту голодним? Не пропусти ювілейну пекельну вечерю – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 10!

Пекельна кухня 10 випуск дивитись онлайн

Ювілейна пекельна вечеря. Пекельна кухня 2021. Випуск 10. Частина 3
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