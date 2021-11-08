Во втором конкурсе Адская кухня 2021 выпуск 10 участники учились составлять меню-конструктор. В современных IT-заведениях гости могут оформить заказ онлайн, а также самостоятельно собрать блюдо по своему вкусу из тех продуктов, которые им больше нравятся. В этом испытании команды составят собственные меню, а потом будут учиться оперативно выполнять заказы, оформленные онлайн. Кто окажется слишком медленным для того, чтобы работать в таком формате? И возможно ли приготовить 6 блюд за 2 минуты? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 10 на Новом канале.

Адская кухня 10 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 10 выпуск смотреть онлайн 3 часть