Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 10 от 08.11.2021
08 ноября

IT-ресторан и выкуп Кати. Адская кухня 2021. Выпуск 10. Часть 2

Во втором конкурсе Адская кухня 2021 выпуск 10 участники учились составлять меню-конструктор. В современных IT-заведениях гости могут оформить заказ онлайн, а также самостоятельно собрать блюдо по своему вкусу из тех продуктов, которые им больше нравятся. В этом испытании команды составят собственные меню, а потом будут учиться оперативно выполнять заказы, оформленные онлайн. Кто окажется слишком медленным для того, чтобы работать в таком формате? И возможно ли приготовить 6 блюд за 2 минуты? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 10 на Новом канале.

Адская кухня 10 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 10 выпуск смотреть онлайн 3 часть

IT-ресторан и выкуп Кати. Адская кухня 2021. Выпуск 10. Часть 2
Антон открыл в себе тамаду. Адская кухня 2021. Выпуск 10. Часть 1
Юбилейный адский ужин. Адская кухня 2021. Выпуск 10. Часть 3
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