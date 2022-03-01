24 февраля Россия напала на Украину. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории. Война продолжается уже пятый день: во многих областях ведутся ожесточенные бои героев Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами, слышны звуки обстрелов и взрывов. Многие граждане вынуждены прятаться в укрытиях и бомбоубежищах с семьями и домашними животными. Есть и те, кто пытается покинуть эпицентры боевых действий и уехать в безопасные области Украины или за границу – рассказываем, как это сделать

Запущен сервис помощи украинцам, потерявшим дома после бомбардировок

Бесплатная консультация врача: номера телефонов украинских медиков

Война в Украине: как найти убежище в Украине и за границей

Самый очевидный способ эвакуации – поездом. Ежедневно, непрерывно и даже в комендантский час Укрзализныця осуществляет эвакуацию. Расписание поездов публикуют ежедневно на странице в Facebook (https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/), а также на страницах органов местного самоуправления. Эвакуация бесплатна и происходит в порядке живой очереди.

– Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям, при наличии мест сесть в поезд могут все остальные пассажиры. Пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда. Посадка на поезда и их отправка продолжаются даже в комендантский час, — отмечают в Укрзализныце.

Сайт https://prykhystok.in.ua/ дает возможность и предоставить жилье и найти его. Пользоваться им очень просто: если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан, оказавшихся в затруднении – жмите на кнопку Предоставить жилье. Если вы нуждаетесь в убежище — жмите кнопку Найти жилье.

Как вести себя на блокпостах: важна информация для украинцев

Как отличить украинскую технику от российских оккупантов?

Эвакуация из Киева и других городов: куда обращаться, как выехать из Украины, полезные ссылки

Найти убежище также помогут на ресурсе Волонтерство в Украине. Жмите сюда и заполните анкету (https://www.ukrainenow.org/refuge). Далее волонтеры обработают заявку и будут контактировать с вами.

Благотворительный ресурс UkraineNow. Им можно воспользоваться в следующих случаях:

Для тех, кому нужен транспорт;

Для тех, кто имеет транспорт и готов помочь;

Для тех, кому нужна другая помощь.

Также объявления о предоставлении убежища можно узнать на страницах местных общин в соцсетях. Так что стоит попробовать поискать в конкретных селах и городках.

Многие европейские страны готовы предоставить убежища, необходимые вещи и питание украинцам, которые убегают от войны. В частности, в Латвии, перейдя границу, рекомендуют позвонить на специальные номера Госпогранслужбы:

+371 67913569

+371 67913568

Сообщество в Facebook Украинцы в Польше также публикует контакты, по которым можно обращаться, пересекая границу Польши в поисках убежища:

+48 47 721 7575

В Эстонии есть номер для экстренных ситуаций граждан Украины. Вы можете воспользоваться им, если окажетесь в этой стране, — 1247.

Эвакуация из Киева и других городов: куда обращаться, как выехать из Украины, полезные ссылки

Посольство Украины в Словакии советует спрашивать про все условия въезда по номеру +421 918 366 968. По вопросам документов и убежища обращайтесь по номеру:

+421-96182-3241

+421-96182-3249

Сегодня европейское сообщество очень лояльно к украинцам, поэтому границу можно пересекать без вакцинации, без Covid-тестов. Украинцев ждут повсюду.

Вообще же эвакуироваться лучше в светлое время суток и не в комендантский час, особенно если эвакуация на авто, отмечает военный эксперт Олег Жданов.

— Эвакуироваться лучше в светлую часть суток и не в период комендантского часа, потому что ночью будут проблемы с прохождением блокпостов. Также активизируется работа диверсионно-разведывательных групп. Но нужно знать проверенные маршруты, чтобы не встретить диверсантов и регулярные войска. И на пути эвакуации нужно быть осторожным и не подвозить чужих людей, которые на дороге “голосуют” и соответственно не брать в машину чужие вещи, потому что они могут быть заминированы, — подчеркнул эксперт.

По материалам: https://fakty.com.ua