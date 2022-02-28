24 февраля Россия варварски вторглась на украинские территории. Именно поэтому Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Вооруженные силы призывают граждан помогать им в борьбе с противником и сообщать о передвижении его техники. Рассказываем, как отличить украинскую технику от российских оккупантов

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Главные отличия:

Украинская техника имеет окрас в виде «пикселя» или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому.

имеет окрас в виде «пикселя» или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому. Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда трехцветный.

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Техника оккупантов, пока двигающаяся по нашей стране, имеет дополнительные признаки. Обязательно обращайте на них внимание, ведь они указывают на направление движения российских коллаборантов:

Косая линия на кузове – на Херсон;

– на Херсон; Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также в этом направлении помечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев;

– наступление на Харьков, также в этом направлении помечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет в Киев; Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск;

– для подразделений на Славянск и Краматорск; Круг – для мобильного резерва.

Опубликован полный список официальных источников информации

Что делать, если увидели оккупационную технику?

Сообщите об этом ВСУ по контактам на сайте Генерального Штаба.

Снимайте на видео передвижение этой техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

Но не публикуйте фотографии и видео нашей армии! Этим вы помогаете врагу!

По материалам: https://fakty.com.ua