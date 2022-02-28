24 февраля Россия варварски вторглась на украинские территории. Именно поэтому Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Вооруженные силы призывают граждан помогать им в борьбе с противником и сообщать о передвижении его техники. Рассказываем, как отличить украинскую технику от российских оккупантов
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Техника оккупантов, пока двигающаяся по нашей стране, имеет дополнительные признаки. Обязательно обращайте на них внимание, ведь они указывают на направление движения российских коллаборантов:
Опубликован полный список официальных источников информации
Но не публикуйте фотографии и видео нашей армии! Этим вы помогаете врагу!
По материалам: https://fakty.com.ua