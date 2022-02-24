Воєнний стан в Україні: все найважливіше про особливий правовий режим – далі в матеріалі

Верховна Рада України запровадила воєнний стан на всій території країни, повідомляють Факти ICTV. За це рішення проголосували 300 народних депутатів. Особливий правовий режим діятиме 30 днів з можливістю продовження строку.

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Нагадаємо, воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Що забороняється в умовах воєнного стану:

– зміна Конституції України та АР Крим;

– проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;

-проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

В указі президента щодо введення воєнного стану має бути зазначено, які саме права та свободи громадян можуть обмежуватися на момент його дії.

Наразі цивільні люди повинні обовʼязково носити із собою документи, що посвідчують вашу особу чи особу ваших дітей. Це може бути паспорт, водійське, свідоцтво про народження.

За матеріалами: https://fakty.com.ua