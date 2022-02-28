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Бесплатная консультация врача: номера телефонов украинских медиков

Бесплатная консультация врача: номера телефонов украинских медиков

Даже во время военного положения наши граждане нуждаются в медицинском лечении и врачебной поддержке. Но конечно, возможность пойти к врачу есть далеко не у всех — потому, что Россия варварски вторглась на территорию Украины и объявила нам войну.

Как не стать жертвой дезинформации: 10 советов

Именно поэтому врачи Регионального медицинского центра ООО «Экомет» предоставляют бесплатные онлайн консультации всем нуждающимся. Обратиться за консультацией ты можешь по следующим номерам телефонов (врачи для удобства указаны по специальностям):

  • врач гастроэнтеролог 063-327-20-95 Картавцева Екатерина Дмитриевна
  • врач гастроэнтеролог 093-991-14-02 Тарасенко Светлана Станиславовна
  • врач гастроэнтеролог детский 068-606-95-91 Емельянцева Елена Константиновна
  • врач гинеколог 068-795-55-52 Байрамова Лейла Гамлетовна
  • врач гинеколог 093-643-83-73 Белан Елена Анатольевна
  • врач гинеколог 099-370-13-14 Сотник Наталья Леонидовна
  • врач гинеколог 050-555-23-12 Ермакова Юлия Юрьевна
  • врач гинеколог, гинеколог детского и подросткового возраста 095-318-79-21 Шимбарева Татьяна Анатольевна
  • врач дерматовенеролог 095-086-77-65 Пенская Маргарита Олеговна
  • врач дерматовенеролог 066-222-91-22 Родоманченко Александр Анатольевич
  • врач дерматолог детский 050-109-42-94 Чирва Виктория Борисовна
  • врач эндокринолог детский 050-300-42-17 Веселова Галина Николаевна
  • врач эндоскопист 050-946-60-92 Дубров Кирилл Юрьевич
  • врач кардиолог 050-833-30-95 Кан Елена Александровна
  • врач кардиолог 066-709-31-03 Переверзева Диана Васильевна
  • врач кардиолог, терапевт 066-486-34-70 Юрченко Татьяна Константиновна
  • врач невропатолог 067-881-95-00 Золотарева Анна Сергеевна
  • врач невропатолог 067 -789-96-03 Спицина Мария Михайловна
  • врач нефролог детский 099-044-52-92 Облако Наталья Викторовна
  • врач ортопед-травматолг детский 067-949-22-31 Чикрижова Анна Александровна
  • врач отоларинголог 066 765-12-38 Голобородько Елена Николаевна
  • врач отоларинголог 066-291-28-83 Цокарева Елена Анатольевна
  • врач отоларинголог 093-955-20-80 Бычкова Наталья Сергеевна
  • врач отоларинголог детский 050-644-87-18 Дудник Наталья Павловна
  • врач отоларинголог детский 097-930-81-22 Лазарева Татьяна Анатольевна
  • врач офтальмолог 097-320-19-91 Боева Юлия Юрьевна
  • врач офтальмолог 063-243-85-56 Ахмедова Шехла Азадовна
  • врач педиатр 099-069-33-57 Дикая Валентина Николаевна
  • врач педиатр 095-359-72-75 Беда Людмила Александровна
  • врач педиатр 050-867-33-94 Третьяк Татьяна Александровна
  • врач пульмонолог, терапевт 050-749-84-94 Горленко Наталья Васильевна
  • врач пульмонолог, терапевт 066-412-12-83 Смоляник Екатерина Юрьевна
  • врач ренгенолог 097-832-76-12 Бобловская Анна Викторовна
  • врач ренгенолог 067-514-25-80, 099-417-83-72 Лысенко Наталья Сергеевна
  • врач ренгенолог 066-113-83-90 Ковалев Николай Евгеньевич
  • врач сердечно-сосудистый хирург 050-252-49-93 Арцибушев Александр Юрьевич
  • врач стоматолог-терапевт 099-629-29-14 Кириллова Наталья Евгеньевна
  • врач стоматолог детский 096-297-35-31 Плетнева Оксана Олеговна
  • врач терапевт, кардиолог 095-389-76-47 Шевченко Андрей Александрович
  • врач терапевт 066-020-44-31 Прейс Татьяна Владимировна
  • врач терапевт 096-405-87-89 Довгаль Светлана Васильевна
  • врач терапевт 066-956-33-07 Конотоп Анна Викторовна
  • врач терапевт (врач Узд) 095-150-41-11 Арап Надежда Дмитриевна
  • врач уролог 099-940-57-69 Борзов Владимир Михайлович
  • врач уролог 050-192-54-26 Ототюк Ольга Васильевна
  • врач хирург 050-325-88-29 Бычков Александр Сергеевич
  • врач хирург 050-300-22-73 Чеботарев Александр Сергеевич
  • врач хирург, маммолог 066-002-91-59 Мельник Дарья Юрьевна
  • врач хирург, проктолог 096-964-92-38 Штонда Александр Валентинович

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