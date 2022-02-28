Бесплатная консультация врача: номера телефонов украинских медиков

Даже во время военного положения наши граждане нуждаются в медицинском лечении и врачебной поддержке. Но конечно, возможность пойти к врачу есть далеко не у всех — потому, что Россия варварски вторглась на территорию Украины и объявила нам войну.

Как не стать жертвой дезинформации: 10 советов

Именно поэтому врачи Регионального медицинского центра ООО «Экомет» предоставляют бесплатные онлайн консультации всем нуждающимся. Обратиться за консультацией ты можешь по следующим номерам телефонов (врачи для удобства указаны по специальностям):

врач гастроэнтеролог 063-327-20-95 Картавцева Екатерина Дмитриевна

врач гастроэнтеролог 093-991-14-02 Тарасенко Светлана Станиславовна

врач гастроэнтеролог детский 068-606-95-91 Емельянцева Елена Константиновна

врач гинеколог 068-795-55-52 Байрамова Лейла Гамлетовна

врач гинеколог 093-643-83-73 Белан Елена Анатольевна

врач гинеколог 099-370-13-14 Сотник Наталья Леонидовна

врач гинеколог 050-555-23-12 Ермакова Юлия Юрьевна

врач гинеколог, гинеколог детского и подросткового возраста 095-318-79-21 Шимбарева Татьяна Анатольевна

врач дерматовенеролог 095-086-77-65 Пенская Маргарита Олеговна

врач дерматовенеролог 066-222-91-22 Родоманченко Александр Анатольевич

врач дерматолог детский 050-109-42-94 Чирва Виктория Борисовна

врач эндокринолог детский 050-300-42-17 Веселова Галина Николаевна

врач эндоскопист 050-946-60-92 Дубров Кирилл Юрьевич

врач кардиолог 050-833-30-95 Кан Елена Александровна

врач кардиолог 066-709-31-03 Переверзева Диана Васильевна

врач кардиолог, терапевт 066-486-34-70 Юрченко Татьяна Константиновна

врач невропатолог 067-881-95-00 Золотарева Анна Сергеевна

врач невропатолог 067 -789-96-03 Спицина Мария Михайловна

врач нефролог детский 099-044-52-92 Облако Наталья Викторовна

врач ортопед-травматолг детский 067-949-22-31 Чикрижова Анна Александровна

врач отоларинголог 066 765-12-38 Голобородько Елена Николаевна

врач отоларинголог 066-291-28-83 Цокарева Елена Анатольевна

врач отоларинголог 093-955-20-80 Бычкова Наталья Сергеевна

врач отоларинголог детский 050-644-87-18 Дудник Наталья Павловна

врач отоларинголог детский 097-930-81-22 Лазарева Татьяна Анатольевна

врач офтальмолог 097-320-19-91 Боева Юлия Юрьевна

врач офтальмолог 063-243-85-56 Ахмедова Шехла Азадовна

врач педиатр 099-069-33-57 Дикая Валентина Николаевна

врач педиатр 095-359-72-75 Беда Людмила Александровна

врач педиатр 050-867-33-94 Третьяк Татьяна Александровна

врач пульмонолог, терапевт 050-749-84-94 Горленко Наталья Васильевна

врач пульмонолог, терапевт 066-412-12-83 Смоляник Екатерина Юрьевна

врач ренгенолог 097-832-76-12 Бобловская Анна Викторовна

врач ренгенолог 067-514-25-80, 099-417-83-72 Лысенко Наталья Сергеевна

врач ренгенолог 066-113-83-90 Ковалев Николай Евгеньевич

врач сердечно-сосудистый хирург 050-252-49-93 Арцибушев Александр Юрьевич

врач стоматолог-терапевт 099-629-29-14 Кириллова Наталья Евгеньевна

врач стоматолог детский 096-297-35-31 Плетнева Оксана Олеговна

врач терапевт, кардиолог 095-389-76-47 Шевченко Андрей Александрович

врач терапевт 066-020-44-31 Прейс Татьяна Владимировна

врач терапевт 096-405-87-89 Довгаль Светлана Васильевна

врач терапевт 066-956-33-07 Конотоп Анна Викторовна

врач терапевт (врач Узд) 095-150-41-11 Арап Надежда Дмитриевна

врач уролог 099-940-57-69 Борзов Владимир Михайлович

врач уролог 050-192-54-26 Ототюк Ольга Васильевна

врач хирург 050-325-88-29 Бычков Александр Сергеевич

врач хирург 050-300-22-73 Чеботарев Александр Сергеевич

врач хирург, маммолог 066-002-91-59 Мельник Дарья Юрьевна

врач хирург, проктолог 096-964-92-38 Штонда Александр Валентинович

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