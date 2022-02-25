Сервис помощи украинцам, потерявшим дома после бомбардировок: как воспользоваться

«Вторжение России в Украину – это начало войны против Европы»: Зеленский опубликовал новое обращение
Министерство внутренних дел Украины просит распространить онлайн-сервис помощи по поиску безопасного убежища
Жители Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой или Ровенской областей, готовые принять людей, бегущих от бомбежек на фоне вторжения России в Украину, должны заполнить форму по ссылке.
Поделиться домом с соотечественниками могут как жители городов, так и небольших поселков и сел. Информация, указанная в онлайн-форме, будет обработана и передана людям, которые ищут защиту, после согласования с вами.
Те граждане, которые потеряли дома после бомбардировок и обстрелов и ищут безопасное убежище, могут заполнить форму ЗДЕСЬ.
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