Сервис помощи украинцам, потерявшим дома после бомбардировок: как воспользоваться

Министерство внутренних дел Украины просит распространить онлайн-сервис помощи по поиску безопасного убежища

Жители Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой или Ровенской областей, готовые принять людей, бегущих от бомбежек на фоне вторжения России в Украину, должны заполнить форму по ссылке.

Поделиться домом с соотечественниками могут как жители городов, так и небольших поселков и сел. Информация, указанная в онлайн-форме, будет обработана и передана людям, которые ищут защиту, после согласования с вами.

Те граждане, которые потеряли дома после бомбардировок и обстрелов и ищут безопасное убежище, могут заполнить форму ЗДЕСЬ.

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