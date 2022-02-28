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Как вести себя на блокпостах: важна информация для украинцев

Как вести себя на блокпостах: важна информация для украинцев

24 февраля Россия варварски вторглась на украинские территории. Именно поэтому Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Министерство обороны Украины обнародовало правила поведения для украинцев на блокпостах, без которых безопасная жизнь теперь невозможна.

Конечно, в условиях военного положения в Украине вводится особый режим безопасности. Именно поэтому на территории нашей страны установлены блокпосты. И вот какие правила должны соблюдать украинцы:

Правила поведения на блокпостах в Украине

  • снизить скорость авто,
  • заранее приготовить документы для проверки,
  • выключить фары,
  • включить аварийный свет и свет в салоне авто,
  • не вести видеосъемку,
  • без разрешения военных не выходить из авто,
  • четко отвечать на вопросы военных,
  • быть готовым по требованию открыть багажник и осмотреть салон авто.

Также граждане при прохождении блокпоста должны после осмотра и разрешения продолжать движение, плавно набирая скорость.

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Фото — t.me UA_National_Police

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