Как вести себя на блокпостах: важна информация для украинцев

24 февраля Россия варварски вторглась на украинские территории. Именно поэтому Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Министерство обороны Украины обнародовало правила поведения для украинцев на блокпостах, без которых безопасная жизнь теперь невозможна.
Конечно, в условиях военного положения в Украине вводится особый режим безопасности. Именно поэтому на территории нашей страны установлены блокпосты. И вот какие правила должны соблюдать украинцы:
Также граждане при прохождении блокпоста должны после осмотра и разрешения продолжать движение, плавно набирая скорость.
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Фото — t.me UA_National_Police
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