Леся Никитюк в тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 3 выпуск от 02.11.2020 познакомится с краем суровых сталеваров, шахтеров и горняков – Днепровщиной. В этом регионе процветает необычная разновидность туризма – индустриальный. Заводы, карьеры, шахты и другие производства привлекают туристов и заставляют их неметь от промышленной красоты. Удивлен? Тогда оставайся с нами!

В 3 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка 2020 ты вместе с Леди Ле попадешь в шахту, где попробуешь бурить новый тоннель для рабочих. Следующая остановка – черное озеро, которое образовалось на месте обрушившейся шахты. «Черное» – это не просто фигура речи, вода здесь действительно цвета ночи. Чтобы разобраться, почему озеро похоже на смолу, Леся Никитюк хлебнет с него! Что подскажут ее вкусовые рецепторы? Узнай прямо сейчас!

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