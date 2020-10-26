Ты смотришь онлайн тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 2 выпуск от 26.10.2020 на сайте телеканала Новый канал! После увлекательного путешествия в Карпаты Леся Никитюк и Богдан Богданович проедут всю Украину, чтобы попутешествовать по жемчужине Восточной Украины – Харьковщине. Думаешь, промышленной части нашей страны нечем тебя удивить? Гарантируем, после 2 выпуска шоу Le Маршрутка 2020 ты сразу купишь билет на Харьковищу!

Леся Никитюк покажет тебе совсем другую сторону Харьковской области. Конечно, без промышленной экскурсии никак, ведь производство занимает значительную часть жизни этого региона. Однако ведущая вместе с Богдановичем знают, чем тебя удивить! Ты знал, что в одном из сел Харьковщины хранятся оригиналы картин и скульптур самого Пабло Пикассо? Или что в этом регионе обитают уникальные животные сайгаки, которые вот-вот могут исчезнуть с нашей планеты? Смотри онлайн 2 выпуск тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон от 26.10.2020 и узнай, куда обязательно стоит заехать на Харьковщине.

Смотреть онлайн Le Маршрутка 2 сезон 1 выпуск от 19.10.2020