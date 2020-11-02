Леся Нікітюк у тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 3 випуск від 02.11.2020 познайомиться із краєм суворих сталеварів, шахтарів і гірників – Дніпровщиною. У цьому регіоні процвітає незвичайний різновид туризму – індустріальний. Заводи, кар’єри, шахти й інші виробництва приваблюють туристів і змушують їх німіти від промислової краси. Здивований? Тоді залишайся з нами!

У 3 випуску тревел-шоу Le Маршрутка 2020 ти разом із Леді Ле потрапиш у шахту, де спробуєш бурити новий тунель для робітників. Наступна зупинка – чорне озеро, яке утворилося на місці обваленої шахти. «Чорне» – це не просто фігура мови, вода тут і справді кольору ночі. Щоб розібратися, чому озеро схоже на смолу, Леся Нікітюк сьорбне з нього! Що підкажуть її смакові рецептори? Дізнайся просто зараз!

Хочеш потрапити на екскурсію до кар’єру та побачити, як виробляють чавун? Дивись онлайн тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 3 випуск від 02.11.2020 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Le Маршрутка 2 сезон 2 випуск від 26.10.2020