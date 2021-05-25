Video: Взрывной танец Алены Шоптенко и секрет долголетия Григория Чапкиса. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 9

Смотреть онлайн Improv Live Show выпуск 9 от 25.05.2021. Импрув шоу 2021 на Новом канале онлайн
Новый канал / Improv Live Show / Сезон 2 / Взрывной танец Алены Шоптенко и секрет долголетия Григория Чапкиса. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 9
25 мая

Взрывной танец Алены Шоптенко и секрет долголетия Григория Чапкиса. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 9

Смотри онлайн Improv Live Show 2 сезон 9 выпуск от 25.05.2021 на сайте Нового канала! В сегодняшнем выпуске соберется танцевальная звездная команда, поэтому будет очень жарко! Алена Шоптенко подорвет зал своим зажигательным танцем, а Женя Кот и Влад Яма выяснят отношения на скандальном ток-шоу с Романом Мищеряковым.

В 9 выпуске Improv Live Show 2021 импровизаторы сыграют Григория Чапкиса и расскажут про секрет его молодости, любимый танец и любимых женщин. Готов к эксклюзивному и очень смешному интервью по слову? Смотри онлайн проект Нового канала Improv Live Show сезон 2 выпуск 9.

Improv Live Show 8 выпуск смотреть онлайн

Взрывной танец Алены Шоптенко и секрет долголетия Григория Чапкиса. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 9
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