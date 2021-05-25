Video: Вибуховий танець Олени Шоптенко та секрет довголіття Григорія Чапкіса. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 9

Дивитися онлайн Improv Live Show випуск 9 від 25.05.2021. Імпрув шоу 2021 на Новому каналі онлайн
Новий канал / Improv Live Show / Сезон 2 / Вибуховий танець Олени Шоптенко та секрет довголіття Григорія Чапкіса. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 9
25 травня

Вибуховий танець Олени Шоптенко та секрет довголіття Григорія Чапкіса. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 9

Дивись онлайн Improv Live Show 2 сезон 9 випуск від 25.05.2021 на сайті Нового каналу! У сьогоднішньому випуску збереться танцювальна зіркова команда, тому буде дуже гаряче! Олена Шоптенко підірве зал своїм запальним танцем, а Женя Кот і Влад Яма з’ясують стосунки на скандальному ток-шоу з Романом Міщеряковим.

У 9 випуску Improv Live Show 2021 імпровізатори зіграють Григорія Чапкіса та розкажуть про секрет його молодості, улюблений танець і коханих жінок. Готовий до ексклюзивного і дуже смішного інтерв’ю по слову? Дивись онлайн проект Нового каналу Improv Live Show сезон 2 випуск 9.

Improv Live Show 8 випуск дивитися онлайн

Вибуховий танець Олени Шоптенко та секрет довголіття Григорія Чапкіса. Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 9
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