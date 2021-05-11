Смотри онлайн Improv Live Show 2 сезон 8 выпуск от 11.05.2021 на сайте Нового канала. Сила, сексуальность, ум и хорошее чувство юмора: сегодняшние гости соединили в себе все лучшие качества. На этот раз в студии будет очень жарко и смешно, ведь команду звезд представят Оля Цибульская, Василий Вирастюк и Виктор Гевко.

Во время первой импровизации в 8 выпуске Improv Live Show 2021 Василий Вирастюк возьмет интервью у самого себя. Хочешь узнать, сколько нужно есть, чтобы стать самым сильным человеком планеты? А также услышать о секретных татуировки на теле Вирастюка? Смотри онлайн Improv Live Show сезон 2 выпуск 8 на Новом канале!

Improv Live Show 7 выпуск смотреть онлайн