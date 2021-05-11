Дивись онлайн Improv Live Show 2 сезон 8 випуск від 11.05.2021 на сайті Нового каналу. Сила, сексуальність, розум і гарне почуття гумору: сьогоднішні гості поєднали в собі всі найкращі якості. Цього разу в студії буде дуже гаряче та смішно, адже команду зірок представлять Оля Цибульська, Василь Вірастюк і Віктор Гевко.

Під час першої імпровізації у 8 випуску Improv Live Show 2021 Василь Вірастюк візьме інтерв’ю в самого себе. Хочеш дізнатися, скільки потрібно їсти, щоб стати найсильнішою людиною планети? А також почути про секретні татуювання на тілі Вірастюка? Дивись онлайн Improv Live Show сезон 2 випуск 8 на Новому каналі!

Improv Live Show 7 випуск дивитися онлайн