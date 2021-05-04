Смотри онлайн самые смешные импровизации в Improv Live Show 2 сезон 7 выпуск от 04.05.2021 на сайте Нового канала. В сегодняшней программе тебя ждет куча сюрпризов и очень провокационных номеров. Звездную команду будут представлять Потап, Дядя Вадя и Позитив, а это значит, что без шуток про Надю Дорофееву точно не обойдется.

Также в 7 выпуске Improv Live Show сам Александр Педан превратится в живой реквизит. Позитив попытается вернуть девственность, а Потап попадет на скандальное шоу с Романом Мищеряковым и расскажет про свою боль – выпавшие волосы. Хочешь посмеяться от души и зарядиться хорошим настроением? Смотри онлайн Improv Live Show сезон 2 выпуск 7 на сайте Нового канала!

Improv Live Show 6 выпуск смотреть онлайн