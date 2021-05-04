Video: Позитив повернув цноту, а Потап – волосся? Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 7

Дивитися онлайн Improv Live Show випуск 7 від 04.05.2021. Імпрув шоу 2021 на Новому каналі онлайн
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04 травня

Позитив повернув цноту, а Потап – волосся? Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 7

Дивись онлайн найсмішніші імпровізації в Improv Live Show 2 сезон 7 випуск від 04.05.2021 на сайті Нового каналу. У сьогоднішній програмі на тебе чекає купа сюрпризів і дуже провокаційних номерів. Зіркову команду представлятимуть Потап, Дядя Вадя та Позитив, а це значить, що без жартів про Надю Дорофєєву точно не обійдеться.

Також у 7 випуску Improv Live Show сам Олександр Педан перетвориться на живий реквізит. Позитив спробує повернути цноту, а Потап потрапить на скандальне шоу з Романом Міщеряковим і розкаже про свій біль – втрачене волосся. Хочеш посміятися від душі та зарядитися гарним настроєм? Дивись онлайн Improv Live Show сезон 2 випуск 7 на сайті Нового каналу!

Improv Live Show 6 випуск дивитися онлайн

Позитив повернув цноту, а Потап – волосся? Improv Live Show. Сезон 2. Випуск 7
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