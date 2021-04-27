В развлекательном шоу Improv Live Show 2 сезон 6 выпуска от 27.04.2021 будет очень жарко! Сегодня в студию заглянут Даша Астафьева, Соня Плакидюк и Даниэль Салем. Хочешь увидеть, кто из звезд превратится в живой реквизит? Смотри онлайн Improv Live Show 2021 на Новом канале.

Валентин Михиенко и Константин Трембовецкий сыграют Дашу Астафьеву в импровизации «Интервью по слову» и расскажут много интересного о жизни звезды. А Соня Плакидюк попытается вернуть в магазин интимный товар, который ей не подошел. Согласится ли кассирша Воветта пойти ей навстречу? Смотри онлайн сексуальные импровизации в 6 выпуске Improv Live Show сезон 2.

Improv Live Show 5 выпуск смотреть онлайн