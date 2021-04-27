У розважальному шоу Improv Live Show 2 сезон 6 випуску від 27.04.2021 буде дуже гаряче! Сьогодні в студію завітають Даша Астаф’єва, Соня Плакидюк і Даніель Салем. Хочеш побачити, хто з зірок перетвориться на живий реквізит? Дивись онлайн Improv Live Show 2021 на Новому каналі.

Валентин Міхієнко та Костянтин Трембовецький зіграють Дашу Астаф’єву в імпровізації «Інтерв’ю по слову» і розкажуть багато цікавого про життя зірки. А Соня Плакидюк спробує повернути в магазин інтимний товар, який їй не підійшов. Чи погодиться касирка Воветта піти їй назустріч? Дивись онлайн сексуальні імпровізації у 6 випуску Improv Live Show сезон 2.

Improv Live Show 5 випуск дивитися онлайн