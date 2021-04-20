Смотри онлайн проект Improv Live Show 2 сезон 5 выпуск от 20.04.2021 на сайте Нового канала. Сегодня в студии будет очень душевная атмосфера, ведь звездную команду будут представлять Юрий Ткач с женой Викторией и их кума Екатерина Кухар. Хочешь увидеть непревзойденные импровизации и услышать интересные истории о жизни? Смотри 5 выпуск Improv Live Show 2021.

Александр Педан превратит Екатерину и Юрия в живой реквизит. Звездные кумовья будут помогать комикам рассказать историю про сына с папой на рыбалке. Также сегодня ты услышишь ремейк известной сказки «Волк и семеро козлят». Включай скорее Improv Live Show сезон 2 выпуск 5 – такой истории ты точно не слышал.

Improv Live Show 4 выпуск смотреть онлайн