Video: Экшн и немного эротики: сказка Волк и семеро козлят на новый лад. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 5

Смотреть онлайн Improv Live Show выпуск 5 от 20.04.2021. Импрув шоу 2021 на Новом канале онлайн
Новый канал / Improv Live Show / Сезон 2 / Экшн и немного эротики: сказка Волк и семеро козлят на новый лад. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 5
20 апреля

Экшн и немного эротики: сказка Волк и семеро козлят на новый лад. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 5

Смотри онлайн проект Improv Live Show 2 сезон 5 выпуск от 20.04.2021 на сайте Нового канала. Сегодня в студии будет очень душевная атмосфера, ведь звездную команду будут представлять Юрий Ткач с женой Викторией и их кума Екатерина Кухар. Хочешь увидеть непревзойденные импровизации и услышать интересные истории о жизни? Смотри 5 выпуск Improv Live Show 2021.

Александр Педан превратит Екатерину и Юрия в живой реквизит. Звездные кумовья будут  помогать комикам рассказать историю про сына с папой на рыбалке. Также сегодня ты услышишь ремейк известной сказки «Волк и семеро козлят». Включай скорее Improv Live Show сезон 2 выпуск 5 – такой истории ты точно не слышал.

Improv Live Show 4 выпуск смотреть онлайн

Экшн и немного эротики: сказка Волк и семеро козлят на новый лад. Improv Live Show. Сезон 2. Выпуск 5
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